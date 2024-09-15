Оккупанты ночью обстреляли больницу и учебное заведение в Харькове: подробности ударов РФ

В ночь на 15 сентября российская террористическая армия атаковала Харьков управляемыми авиабомбами. Враг нанес удары по территории больницы и учебного заведения.

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В результате обстрела возник пожар. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

По информации ОВА, 14 сентября около 23:20 враг атаковал Харьков двумя управляемыми авиабомбами. Вследствие атаки возник пожар в здании учебного заведения. Также горела трава в Киевском районе Харькова.

После этого, примерно в 00:13 российские террористы обстреляли территорию больницы Киевского района. В результате теракта повреждено остекление здания поликлиники. К счастью, обошлось без пострадавших.

На месте происшествия работали экстренные службы, которые ликвидировали последствия попаданий.

Напомним, 12 сентября оккупанты обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Один из снарядов попал в двухэтажный жилой дом, в результате чего центральная его часть была разрушена взрывом, также вспыхнул пожар.

Ранее сообщалось, что 14 сентября в результате российской ракетной атаки по Одесской области погибла супружеская пара, еще один человек был ранен. Также были повреждены жилые дома и хозяйственные постройки.

Как сообщал OBOZ.UA, в Запорожской области 14 сентября также прогремели взрывы. Россия обстреляла сельскохозяйственное предприятие в Гуляйпольской общине, погибли три гражданских.

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