Оккупанты ударили по Харьковщине, есть разрушения: из-под завалов спасли женщину. Фото

Утром 12 сентября около 4:00 российские оккупационные войска обстреляли поселок Боровая Изюмского района. Один из снарядов попал в двухэтажный жилой дом, в результате чего центральная его часть была разрушена взрывом, а также вспыхнул пожар.

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Как сообщили в ГСЧС и Харьковской областной прокуратуре, под завалами дома оказалась 86-летняя женщина. Спасатели смогли вытащить ее из-под обломков конструкций, и в настоящее время пострадавшая госпитализирована.

По предварительной информации, обстрел был произведен из РСЗО "Торнадо-С". Рядом расположенные дома также получили повреждения.

Также около 4:20 того же утра российские военные атаковали поселок Золочев Богодуховского района с помощью ударного беспилотника, что повлекло повреждение жилых и хозяйственных зданий.

Под процессуальным руководством Изюмской и Богодуховской окружных прокуратур начато расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Прокуроры и следователи полиции активно работают над документированием этих военных преступлений.

Ранее сообщалось, что в ночь на четверг, 12 сентября, российские оккупанты ударили "Шахедами" по городу Конотоп в Сумской области. В населенном пункте прогремели мощные взрывы во время воздушной тревоги. В результате обстрела много разрушений, пострадали по меньшей мере 14 граждан.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 11 и ночью 12 сентября Украина пережила очередную атаку Российской Федерации дронами-камикадзе Shahed-136 и ракетами. По состоянию на 9.00 было обнаружено и осуществлено сопровождение 69 средств воздушного нападения. Силы противовоздушной обороны сбили 44 ударных БПЛА.