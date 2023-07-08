Оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу и попали в предприятие: вспыхнули пожары, есть пострадавший. Фото

В ночь на 8 июля российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками, под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие. Там вспыхнули сразу два пожара, есть разрушения складских помещений, оборудования и техники.

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Ранения получил 26-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.

"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отметил он.

По словам Лысака, на предприятии, атакованном российскими дронами, вспыхнули сразу два пожара. Огонь охватил площадь в 360 кв м, однако спасателям удалось потушить пламя.

"Уничтожено несколько складских помещений, изувечены оборудование и автомобили. Обследование территории продолжается", – отметил Лысак.

Напомним, накануне, 7 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. Прилеты ракет С-300 были зафиксированы на одном из объектов инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Жители Запорожья при этом не пострадали, хотя атаковали россияне город посреди дня.