Оккупанты ночью ударили по Кривому Рогу и попали в предприятие: вспыхнули пожары, есть пострадавший. Фото
В ночь на 8 июля российские войска атаковали Кривой Рог беспилотниками, под ударом оказалось сельскохозяйственное предприятие. Там вспыхнули сразу два пожара, есть разрушения складских помещений, оборудования и техники.
Ранения получил 26-летний мужчина. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военно-гражданской администрации Сергей Лысак.
"Ночью враг ударил по Кривому Рогу. Применил беспилотники. Попал по сельскохозяйственному предприятию. Пострадал 26-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести", – отметил он.
По словам Лысака, на предприятии, атакованном российскими дронами, вспыхнули сразу два пожара. Огонь охватил площадь в 360 кв м, однако спасателям удалось потушить пламя.
"Уничтожено несколько складских помещений, изувечены оборудование и автомобили. Обследование территории продолжается", – отметил Лысак.
Напомним, накануне, 7 июля, оккупанты нанесли удар по Запорожью. Прилеты ракет С-300 были зафиксированы на одном из объектов инфраструктуры, там вспыхнул пожар.
Жители Запорожья при этом не пострадали, хотя атаковали россияне город посреди дня.
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