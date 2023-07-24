Оккупанты ночью ударили по Украине 'Шахедами', на пяти направлениях фронта идут тяжелые бои – Генштаб

В Украине начались 516-е сутки или 18-й месяц полномасштабной войны, когда войска РФ и дальше сосредотачиваются в основном на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, за сутки Силы обороны сошлись с врагом в 35 боевых столкновениях.

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Этой ночью оккупанты совершили очередную атаку по Украине иранскими ударными БПЛА типа Shahed, информация о ее последствиях уточняется. О последних событиях с фронта сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что за прошедшие сутки агрессор нанес удар 17 крылатыми и двумя баллистическими ракетами, из них девять крылатых ракет наши защитники сбили. Кроме того, было зафиксировано 39 авиационных ударов и 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. К сожалению, есть пострадавшие среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома, религиозные сооружения и другая гражданская инфраструктура.

Ныне на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок агрессора там не выявлено, а определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях армия РФ сохраняет военное присутствие. Она нанесла авиаудары в районах Павловки и Степного на Сумщине. Из минометов и артиллерии обстреляла более 20 населенных пунктов, в том числе Тимоновичи Черниговской области; Середина-Буда, Покровка, Угроиды, Юнаковка – Сумской; Уды, Казачья Лопань, Бударки, Гатище, Ветеринарное – Харьковской.

На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Враг там ударил из авиации в районе Кучеровки и совершил артиллерийские и минометные обстрелы Фиголовки, Берестового, Новомлынска, Двуречной, Кисловки на Харьковщине.

На Лиманском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районе Торского и нанесли авиаудар возле Серебрянского леса на Донетчине. Артиллерийским обстрелам от них подверглись Невское, Белогоровка на Луганщине, Торское, Верхнекаменское, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем российской артиллерии, наши защитники успешно отбили вражеские атаки в районах Богдановки, Клещеевки и северо-восточнее Орехово-Васильевки. От российских артобстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Белая Гора, Богдановка, Ивановское, Дружба и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении, так же под плотным огнем вражеской артиллерии и авиации, украинские воины успешно отбили атаки оккупантов в районах Авдеевки и Невельского. В то же время агрессор ударил из артиллерии по более чем 10 населенным пунктам, среди которых Авдеевка, Карловка, Северное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Красногоровки и Марьинки. Враг обстрелял более 15 населенных пунктов, среди которых Красногоровка, Александрополь, Екатериновка, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении захватчики вели безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанесли авиаудары возле Благодатного и Макаровки на Донетчине. А еще произвели обстрелы более 15 населенных пунктов, среди которых Золотая Нива, Пречистовка, Водяное, Угледар, Благодатное.

На Запорожском и Херсонском направлениях агрессор сосредотачивает основные усилия на предотвращении дальнейшего продвижения наших войск. Он предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Приютного на Запорожье. Вместе с тем в этом регионе нанес авиаудары в районах Малой Токмачки, Орехова, Новоданиловки, а также Антоновки на Херсонщине. Артиллерийским российским обстрелам подверглись более 30 населенных пунктов, среди них Новодарьевка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоандреевка, Степное Запорожской области; Ильинка, Каменское, Никополь – Днепропетровской; Херсон, Антоновка, Гавриловка, Новоберислав, Республиканец, Кизомыс – Херсонской; Яселка и Очаков – Николаевской.

Со своей стороны Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям врага, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

За прошедшие сутки украинская боевая авиация нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники ВС РФ. Также защитники уничтожили четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения оккупантов с вооружением и техникой, шесть артсредств на огневых позициях, командный пункт, средство противовоздушной обороны и станцию РЭС.

Как сообщал OBOZREVATEL, госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя темпы контрнаступления ВСУ, заявил, что Украина освободила уже около половины территорий, которые были оккупированы Россией. По его словам, операция Сил обороны не завершится в течение недели-двух – в Госдепе рассчитывают на несколько месяцев, хотя РФ фактически уже проиграла войну.

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