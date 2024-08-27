Оккупанты ночью ударили по Запорожью и области дронами: есть погибший и раненые

Страна-агрессор Россия во время дроновой атаки на Украину ночью 27 августа убила мирного жителя Запорожья. На территории города и области было зафиксировано около семи ударов.

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Также в результате действий врага два человека пострадали. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

"Россияне нанесли, предварительно, семь ударов беспилотными летательными аппаратами по территории Запорожья и Запорожского района", – написал он.

По его словам, жертвой военных преступников стал мужчина, ранения получили мужчина и женщина.

Взрывной волной и обломками в районе облцентра повреждены частные дома. Также возникло возгорание сухой травы на открытой территории.

Как сообщал OBOZ.UA, во время массированной российской атаки по Украине 26 августа в Запорожье попадание произошло рядом с частным домом, в результате чего погиб мужчина. Также враг повредил объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области.

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