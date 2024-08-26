Оккупанты ударили по Запорожской области, есть прилет по объекту энергетики и жертва

Утром понедельника, 26 августа, страна-агрессор Россия устроила массированную атаку на Украину. В Запорожской области в результате очередного вражеского удара погиб мирный житель.

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Враг нанес удар прямо рядом с частным домом. Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации.

"Россияне убили гражданского человека в Запорожском районе. Враг нанес удар рядом с частным домом. Погиб мужчина. Мир должен остановить страну-террориста", – отметил Федоров.

Кроме того, во время атаки был поврежден объект энергетической инфраструктуры в Запорожской области, в результате чего возник пожар. Пока информация о масштабах разрушений и других возможных жертв уточняется.

Стоит отметить, что после ночных взрывов из-за "Шахед", утром они звучали во многих городах уже из-за крылатых ракет и баллистики: сообщалось о повреждениях и аварийных отключениях электроэнергии.

Утром 26 августа российская террористическая армия атаковала Полтавскую область. Целью агрессора стал промышленный объект. В результате обстрела пострадали пять человек.

Как сообщал OBOZ.UA, авиаэксперт Анатолий Храпчинский указал на невозможность высчитать, сколько еще ракет враг может запустить по Украине, поскольку у России нет четкого постоянного количества ракет, которые бы производились в определенный период. Серийное производство у агрессора не отлажено – у него есть ситуативная работа, которая зависит от получения определенных комплектующих.

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