Оккупанты ночью запустили по Украине 14 'Шахедов': силы ПВО сбили 11 дронов

Страна-агрессор Россия в ночь с 26 на 27 февраля устроила массированную дроновую атаку по Украине, к утру понедельника запустив 14 беспилотников типа Shahed-131/136. Наши силы противовоздушной обороны сбили 11 таких вражеских дронов-камикадзе иранского производства.

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Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Отметим, что во время воздушной тревоги взрывы раздавались на Киевщине, Черниговщине, Хмельнитчине.

"Ночью, с 23.00 и до утра, российские оккупанты применили по территории Украины 14 БПЛА типа Shahed. Предварительно, 11 этих дронов сбили украинские защитники. Выстоим и победим!" – подчеркнули в Генштабе.

Напомним: поздно вечером воскресенья в ряде северных и центральных регионов была объявлена воздушная тревога, которая впоследствии распространилась и на запад.

В полночь понедельника в сети уже сообщали о вражеских дронах, в Киевской и Черниговской областях прогремели первые взрывы, связанные с работой ПВО. Отмечалось, что защитники "приземлили" три иранских БПЛА типа Shahed.

Позже стало известно о минимум трех взрывах в Хмельницком – там зафиксированы прилеты, в результате которого вспыхнули пожары и есть жертвы. Мэр Александр Симчишин подтвердил очередную массированную террористическую атаку РФ на Хмельницкою громаду.

По его словам, вражеские БПЛА привели к гибели одного человека и ранению еще четырех. В городе поврежден ряд зданий.

Также ночью 27 февраля российская оккупационная армия ударила ракетами С-300 по Запорожью – был поврежден объект инфраструктуры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 февраля Россия атаковала Хмельницкий ракетами. В результате прилетов два человека получили ранения.

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