Оккупанты ночью запустили по Украине пять ракет С-300 и четыре 'Шахеда': силы ПВО сбили все дроны

Страна-агрессор Россия в ночь на 1 марта совершила очередную атаку по Украине, применяя дроны-камикадзе типа Shahed и ракеты. Защитники неба смогли уничтожить все четыре вражеских БПЛА.

Силы ПВО работали в пределах двух регионов. Об этом утром в пятницу сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Отмечается, что враг этой ночью атаковал Украину пятью управляемыми зенитными ракетами С-300 с оккупированной территории Донетчины и из Белгородской области РФ. Куда они попали, не уточняется.

Кроме этого, оккупанты выпустили четыре ударных дрона Shahed-131/136 из районов Приморско-Ахтарска и Курска (РФ).

В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны все "Шахеды" уничтожены в пределах Харьковской и Днепропетровской областей.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что в пределах региона защитники приземлили три российских дрона – в Синельниковском и Днепровском районах.

Как сообщал OBOZ.UA, предварительную дроновую атаку оккупанты совершили по Украине в ночь на 28 февраля. Тогда силы ПВО сбили все 10 "Шахедов".

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