Оккупанты обновили 'линию Суровикина' от Мариуполя до Бердянска. Фото и видео

На временно оккупированной части Запорожской области россияне снова взялись за "обустройство обороны". На этот раз обновили "линию Суровикина" от Мариуполя до Бердянска.

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Об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в Telegram. По его словам, на участке установлены дополнительные бетонные заграждения - так называемые зубы дракона. Также обустроены новые пункты базирования, вероятно наблюдательные позиции, на определенных расстояниях.

"Россияне обновили "линию Суровикина" от Мариуполя до Бердянска, добавив новых "зубов дракона", и обустроили отдельные пункты базирования – наблюдения на определенном расстоянии", – сообщил Андрющенко.

Он отметил, что вся дорога в оккупированный Крым на этом участке сейчас находится под полным контролем российских военных. Именно по этой трассе осуществляется активная переброска техники и личного состава.

"Теперь вся дорога в Крым на этом участке (по который идет массовая переброска военной силы) под тотальным контролем. Как раз это про мирные переговоры, безусловно", – резюмировал он.

Напомним, Россия запустила первый полноценный контейнерный поезд в Крым через временно оккупированные территории Украины. Подготовка к его запуску продолжалась с февраля, и это не одноразовая операция - захватчики организовали регулярные контейнерные перевозки, разворачивая постоянные маршруты из глубины РФ.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские захватчики прилагают усилия для улучшения своей логистики на оккупированной части Донецкой области. Для этого они строят три новых моста, один из которых - железнодорожный.

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