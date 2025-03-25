Строят три моста: оккупанты собираются улучшить свою логистику на Донетчине, – Андрющенко

Российские захватчики прилагают усилия для улучшения своей логистики на оккупированной части Донбасса. Для этого они строят три новых моста, один из которых – железнодорожный.

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Завершение строительства этих мостов позволит кардинально улучшить логистику между Ростовом-на-Дону, Новоазовском, Волновахой и Донецком и между Ростовом и Мариуполем. Об этом пишет экс-советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

"Сразу три по сути новых моста, один из которых железнодорожный,через реку Берестовую, через реку Кальмиус (село Раздольное) и через балку Широкую по автомобильной трассе Новоазовск-Мариуполь и в районе новой железнодорожной ветки (которую строили как резервную весной 2024 года), строят россияне", – отметил он.

По словам Андрющенко, завершение строительства этих мостов позволит оккупантам существенно улучшить свою логистику.

"Цель – кардинальное улучшение логистики Ростов – Новоазовск – Волноваха (через с. Гранитное) – Донецк для автомобильных путей и медленное, но строительство новой железнодорожной ветви Мариуполь – Ростов. О рисках, целях и так далее, думаю, уже не надо. По сути – это уже разветвление логистики "От Ростова до Ростова" в рамках сухопутного коридора в Крым", – подчеркнул экс-советник городского головы Мариуполя.

Напомним, ранее стало известно, что Воздушные силы нанесли удар по вражеской роте обеспечения переправы в Херсонской области. В результате были уничтожены вражеские плавсредства и техника, а способность захватчиков продолжать наступательные действия на этом участке фронта существенно подорвана.

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