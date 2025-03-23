Воздушные силы нанесли удар по вражеской роте обеспечения переправы в Херсонской области: уничтожены плавсредства и не только. Видео

Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли болезненный удар по оккупантам на временно оккупированной части Херсонщины. В Днепрянах украинские пилоты уничтожили сводную роту для обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады войск РФ.

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Ликвидированы вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами. О результатах удара рассказали в Генеральном штабе ВСУ.

"Кара с неба" на головы захватчиков прилетела 21 марта.

"21 марта 2025 года Воздушные силы Вооруженных сил Украины нанесли удар и уничтожили сводную роту обеспечения переправы 205-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Днепрянах на ВОТ Херсонской области. В результате поражения уничтожено вражеские плавсредства, военное имущество и подсобное помещение, заполненное техническими средствами. Уничтожение перечисленного не позволяет противнику вести боевые действия против украинских подразделений в этом районе", – говорится в сообщении Генштаба.

В ГШ заверили, что и украинские пилоты, и представители других составляющих Сил обороны продолжат наносить удары по подразделениям оккупантов – и будут делать это до тех пор, пока в нашей стране не установится справедливый мир.

Напомним, ранее в этот день в Генштабе подтвердили поражение Воздушными силами укрытия и личного состава российских войск в Торецке. Во время этой операции были уничтожены десантно-штурмовые группы и операторы БПЛА армии РФ.

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