Оккупанты обречены: воины ВСУ показали, как выжигают захватчиков на Бахмутском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают удерживать Бахмутское направление в Донецкой области и уничтожать оккупантов. На этот раз точными выстрелами ликвидировали незваных гостей бойцы подразделения "Курта" совместно с минометчиками 28-й отдельной механизированной бригады.

Видео дня

Соответствующее видео украинских бойцов опубликовали Telegram-каналы. На кадрах видно, как защитники Украины отслеживают вражескую пехоту на улицах разрушенного населенного пункта и наносят по ним точный удар (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал безумные потери страны-агрессора РФ в войне против нашего государства. По его мнению, вскоре у врага возникнут большие проблемы с живой силой.

"По всей России скоро будет сложно найти, например, морпеха", – отметил президент.

Вероятно, так украинский лидер высказался по поводу катастрофических потерь 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром, которая была разбита включительно с командованием.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– по данным Генштаба ВСУ, оккупационные войска РФ за почти полные 358 суток войны против Украины потеряли 140 460 военных и значительное количество техники, вооружения. Только накануне наши воины ликвидировали 690 захватчиков и сбили российский "Аллигатор";

– как отметили в американском Институте изучения войны, дорогостоящая война России против Украины истощила резервы техники и живой силы страны-агрессора, необходимые для успешного крупномасштабного наступления на востоке. А ее неспособность восстановить утраченные бронемашины в краткосрочной перспективе еще больше ограничивает возможности оккупантов в маневренных боевых действиях.

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