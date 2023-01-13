Оккупанты обстреляли базу с коммунальными автобусами в Херсоне: есть раненый. Видео

Войска РФ ночью 13 января совершили очередной обстрел Херсона. Снарядами враг попал в базу, где были припаркованы коммунальные автобусы, и ранил мужчину.

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Об этом рассказал глава Ярослав Янушевич. Он опубликовал кадры того, во что РФ превратила автопарк (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Чиновник подчеркнул, что из-за обстрела базы повреждения получили 16 автобусов. Также изуродованы легковые автомобили, склады и здание для охраны.

По предварительной информации, именно один из охранников получил ранения в результате действий оккупантов.

Кроме этого, обломки российских снарядов нанесли ущерб электросети.

"На месте работают медики, полиция и спасатели. Бригады энергетиков возобновляют электропитание", – добавил Янушевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 января войска РФ ударили по перинатальному центру в Херсоне, где вспыхнул пожар. Мощной взрывной волной выбило окна в детском отделении и повредило один из врачебных кабинетов.

В ночь на 12 января оккупанты снова обстреливали Херсон. Местные отмечали, что взрывы были сильными, а в некоторых домах исчезло электроснабжение.

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