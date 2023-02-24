Оккупанты обстреляли Харьков из Белгородской области, но ракеты устроили friendly fire и остались дома

Вечером в пятницу, 24 февраля, российские оккупационные войска пытались устроить очередной обстрелыХарькова. Ракеты по городу традиционно запускали из Белгородской области, однако на этот раз все они решили остаться дома.

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Об этом писали в местных пабликах, также информацию подтвердили украинские военные. Бригадный генерал юстиции Сергей Мельник "Марсель" написал в своем Telegram-канале, что российские ракеты остались "дома на чаепитие" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Несмотря на это, жителей Харьковщины призвали оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Белгородцы в это время жаловались на "громкие хлопки", а губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поспешил заявить о работе российской ПВО над Белгородом и Белгородским районом.

Были также версии о том, что ПВО работала одновременно с запуском ракет по Харькову.

В общей сложности жители Белгородской области были недовольны тем, что ракеты не долетели до цели, и взрывы сегодня были у них дома, а не в Харькове. "Хлопок" после запуска ракет слышали в селах Белгородщины.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 22 февраля в Харькове раздались взрывы. Российская оккупационная армия обстреляла город ракетами. Удары были нанесены из ЗРК С-300.

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