Оккупанты обстреляли Харьковщину и Славянск, вспыхнули пожары: есть погибший и раненый

Российские оккупационные войска обстреляли Харьковщину и Славянск. Вследствие этого есть погибший и раненый.

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Об этом сообщили глава Харьковской ОГА Олег Синегубов и мэр Славянска Донецкой области Вадим Лях. Так, минувшей ночью около полуночи захватчики обстреляли с. Ольховка Купянского района.

В результате был поврежден не эксплуатируемый дом, а также произошел пожар.

В четверг около 05:00 утра российские оккупанты атаковали пгт Борова Изюмского района, из-за чего получил ранение и был госпитализирован гражданский мужчина 48 лет.

За прошедшие сутки враг из ствольной и реактивной артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Богодуховского, Изюмского, Чугуевского и Купянского районов области.

В результате обстрела с. Осиново Купянского района произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов.

В Купянске обстрелом РФ было повреждено частное домовладение, произошел пожар.

По Волчанску Чугуевского района захватчики ударили из РСЗО. В результате повреждены по меньшей мере 2 частных дома, хозяйственные сооружения, четыре гаража и автомобиль, произошли пожары.

Также оккупанты атаковали управляемой авиабомбой село Шейковка Изюмского района, где повреждены линии электропередач и газовая труба.

Кроме того, в результате удара предположительно кассетными боеприпасами из РСЗО "Ураган" по с. Загрызловое Изюмского района поврежден дом.

В то же время в Славянске вражеская армия убила человека.

"Последний день лета. Четверг, 31 августа. В Славянске снова недоброе утро. К сожалению, город обстреляли. Четыре взрыва ночью. Прилеты в сельскохозяйственные предприятия в поселке Мирном. Погиб один человек, охранник предприятия. Берегите себя. Держимся. Мы вместе!" – отметил Лях.

Напомним, 28 августа Россия нанесла ракетные удары по Полтавщине и Кривому Рогу. В Полтавской области зафиксирован прилет в промышленную инфраструктуру, в Кривом Роге – в жилую. Утром сообщалось, что вражеские обстрелы унесли жизни пяти человек, еще семеро пострадали, также людей искали под завалами.