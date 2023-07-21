Оккупанты обстреляли Харьковщину и ударили по библиотеке в Очакове Николаевской области: есть раненые. Фото

За последние сутки оккупанты обстреливали на Харьковщине населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Купянского, Чугуевского и Изюмского районов. Этой ночью, 21 июля, враг также обстрелял село Новоосиново, в результате чего получила ранение 56-летняя женщина и был поврежден дом.

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Об этом сообщает глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале. Отмечается, что в результате обстрелов в Волчанске Чугуевского района были повреждены по меньшей мере три частных жилых дома и хозяйственные постройки.

В Купянске также были повреждены семь частных домов в результате обстрелов. А в пгт Казачья Лопань Харьковского района в результате обстрела из танка погиб 60-летний мужчина, а также был поврежден частный дом и гараж.

Также сообщается, что в с. Петровка Богодуховского района был артобстрел, что повлекло повреждение многоквартирного дома и ранение двух гражданских мужчин в возрасте 69 и 52 лет.

За прошедшие сутки в с. Верхний Байрак Изюмского района произошел досадный инцидент – 48-летний мужчина взорвался на неизвестном взрывном предмете на собственном дворе. Он был госпитализирован в легком состоянии.

В Харьковской области продолжается разминирование, и за последние сутки пиротехники ГСЧС обследовали более 9 га территории и обезвредили 57 взрывоопасных предметов.

В Купянском направлении ситуация остается напряженной, однако украинские военные надежно держат оборону. За прошедшие сутки вражеские силы пытались вести наступление в районе юго-западнее Масютовки, но потерпели неудачу и отступили с потерями.

В Николаевской области оккупанты утром, 21 июля, снова обстреляли Очаков. Об этом сообщил начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет.

В этот раз целью захватчиков стала местная библиотека.

"Спасатели быстро локализовали пожар, возникший в результате обстрелов. К счастью, без пострадавших.

Полицейские и другие профильные службы осматривают место происшествия и документируют военное преступление оккупантов", – рассказал Шайхет.

Напомним, что российские оккупанты на рассвете 21 июля обстреляли жилую инфраструктуру города Константиновка в Донецкой области. Вражеские снаряды убили двух мирных жителей.

Также российские оккупационные войска ночью 21 июля четвертые сутки подряд атаковали ракетами Одесскую область Украины. Запущенными с моря "Калибрамы" они ударили по агропредприятию в регионе – там значительные повреждения ангаров и техники, уничтожено 120 тонн гороха и ячменя.

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