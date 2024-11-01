Оккупанты обстреляли Херсон: местная школа претерпела существенные разрушения. Видео

Войска Российской Федерации днем 1 ноября накрыли огнем поселок Текстильное (входит в состав Днепровского района города Херсон). Серьезно разрушена школа, также зацепило другие здания и жилые дома.

Видео дня

В результате этого обстрела потерпевших не было. Об этом сообщил на странице в Facebook глава областной военной (госсударстванной) администрации Александр Прокудин. Он также поделился видео, снятым на месте.

В домах мирных жителей разбиты крыши, фасады, бытовая техника, выбиты стекла.

"Кроме этого, прилетело и по местной школе, из-за чего образовательное учреждение претерпело серьезные разрушения", – проинформировал руководитель ОГА (ОВА).

Пожилая местная жительница, рассказывая о последствиях российских ударов, сообщила, что ее двор серьезно пострадал.

"Времянку развалило, там сзади крышу развалило, окна повылетали... В общем вот так, много. Собачку убило, курочек побило", – сказала женщина.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее 1 ноября войска страны-агрессора нанесли ракетный удар по Херсону. Тогда ранения получил 64-летний мужчина, находившийся внутри здании.

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