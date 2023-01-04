Войска РФ обстреляли Херсон зажигательными снарядами. Видео

Вечером во вторник, 3 января, российские оккупационные войска снова атаковали Херсон. Военные преступники обстреляли город зажигательными снарядами.

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Об этом сообщили в Telegram-канале "Николаевский Ванек" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). Об обстреле города также писали в местных херсонских пабликах.

Во время атаки россиян в Херсоне были слышны сильные взрывы. Местные жители наблюдали, как снаряды разрывались, а горящие фрагменты падали на землю.

Впоследствии в сети сообщили, что Вооруженные силы Украины отработали по месту, с которого по Херсону выпускали зажигательные снаряды – огонь велся из района населенного пункта Нечаево.

Это оружие предназначено для уничтожения личного состава, повреждения вооружения и военной техники, сооружений и других объектов. Такие снаряды опасны тем, что провоцируют сильные пожары. Россия применяет зажигательные боеприпасы против Украины начиная с 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, с первых минут нового 2023 года и до утра 1 января российские войска обстреливали Херсон. Известно про по меньшей мере одного погибшего и одного раненого.

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