Оккупанты обстреляли Херсонщину: есть пострадавшие, уничтожен урожай

Российские войска 16 июля снова ударили по Херсонщине. В селе Разлив захватчики обстреляли частные дома, ранив двух гражданских.

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А в Белозерском районе оккупанты сожгли засеянное пшеницей поле. Подробности очередных преступлений РФ рассказали в Херсонской областной военно-гражданской администрации.

Так, в селе Разлив захватчики ранили двух человек.

"В селе Разлив российская армия попала в частные дома. Ранения получили 54-летняя женщина и мужчина 49-ти лет. Они находились в своих дворах. Им на месте оказана медицинская помощь", – говорится в сообщении.

В Белозерском районе оккупанты уничтожили засеянное пшеницей поле.

"В Белозерском районе в результате обстрела вспыхнуло поле, засеянное пшеницей. Масштабы ущерба еще устанавливаются. Но это – очередное преступление российской армии. Она уничтожила не просто поле, а колоссальный человеческий труд и будущий хлеб", – подчеркнули в Херсонской ОВА.

Напомним, в ночь на 16 июля захватчики нанесли ракетный удар по Харькову. Из Белгородской области они запустили по облцентру 4 ракеты С-300. Два из них влетели в стадион и дорожное покрытие в центре Харькова. Обошлось без пострадавших.

В результате минометных и артиллерийских обстрелов населенных пунктов области есть погибший и раненый среди гражданских.