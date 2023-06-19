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Оккупанты обстреляли Херсонщину: повреждены жилые дома, трое гражданских ранены. Фото

Анастасия Ковалева
War
1 минута
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Оккупанты обстреляли Херсонщину: повреждены жилые дома, трое гражданских ранены. Фото

В понедельник, 19 июня, армия РФ атаковала  Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела пострадали мирные жители.

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Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Враг применил артиллерию для обстрела.

По селу Бургунка Тягинского общества зафиксировано с десяток "прилетов". Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере пять жилых домов и административное здание.

Также в источнике говорится, что 60-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 48-летний – легкие. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение.

В селе Шляховое Бериславской общины армия РФ ударила по двум жилым домам. Поэтому 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота. Ее доставили в больницу, медики борются за ее жизнь.

Травмированы в результате очередного обстрела Херсонщины – начато расследование

Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.

Оккупанты обстреляли Херсонщину: повреждены жилые дома, трое гражданских ранены. Фото
Оккупанты обстреляли Херсонщину: повреждены жилые дома, трое гражданских ранены. Фото
Оккупанты обстреляли Херсонщину: повреждены жилые дома, трое гражданских ранены. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 17 июня российские войска почти 70 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Захватчики выпустили около 500 снарядов, из них 29 – по Херсону.

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