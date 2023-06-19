Оккупанты обстреляли Херсонщину: повреждены жилые дома, трое гражданских ранены. Фото
В понедельник, 19 июня, армия РФ атаковала Бериславский район Херсонской области. В результате обстрела пострадали мирные жители.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА. Враг применил артиллерию для обстрела.
По селу Бургунка Тягинского общества зафиксировано с десяток "прилетов". Из-за обстрелов повреждено по меньшей мере пять жилых домов и административное здание.
Также в источнике говорится, что 60-летний мужчина получил ранения средней степени тяжести, а 48-летний – легкие. Их госпитализировали в ближайшее медучреждение.
В селе Шляховое Бериславской общины армия РФ ударила по двум жилым домам. Поэтому 64-летняя женщина получила тяжелые ранения таза и живота. Ее доставили в больницу, медики борются за ее жизнь.
Травмированы в результате очередного обстрела Херсонщины – начато расследование
Проводятся первоочередные меры по фиксированию преступления, совершенного армией страны-агрессора.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне 17 июня российские войска почти 70 раз обстреляли населенные пункты Херсонской области. Захватчики выпустили около 500 снарядов, из них 29 – по Херсону.
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