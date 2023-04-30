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Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото

Екатерина Белоброва
War
1 минута
1,5 т.
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото

Российские захватчики продолжают варварски крушить и наносить удары по домам мирного населения Украины. На этот раз вечером 30 апреля артиллерийской атаке противника подвергся Никопольский район Днепропетровщины, в результате которой погиб мужчина.

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48-летний мужчин оказался под завалами собственного дома, когда Россия ударила по нему снарядами. Об этом рассказал глава Дненпропетровской ОВА Николай Лукашук на своем Facebook.

Он добавил, что еще двое людей – 80-летний мужчина и 46-летняя женщина – получили ранения и были доставлены в больницу. Им предстоит амбулаторное лечение, к счастью, сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное.

"В Никополе в результате обстрела изуродовано 6 пятиэтажек и еще столько же частных домов, полдесятка хозяйственных сооружений, два газопровода и электросети. Последствия еще уточняются", – рассказал Лукашук.

Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото
Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики нанесли удары по Шосткинской громаде Сумской области. Враг сбросил две управляемые авиабомбы, а также совершил обстрел из артиллерии.

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