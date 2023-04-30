Оккупанты обстреляли из тяжелой артиллерии Никопольский район, есть погибший. Фото

Российские захватчики продолжают варварски крушить и наносить удары по домам мирного населения Украины. На этот раз вечером 30 апреля артиллерийской атаке противника подвергся Никопольский район Днепропетровщины, в результате которой погиб мужчина.

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48-летний мужчин оказался под завалами собственного дома, когда Россия ударила по нему снарядами. Об этом рассказал глава Дненпропетровской ОВА Николай Лукашук на своем Facebook.

Он добавил, что еще двое людей – 80-летний мужчина и 46-летняя женщина – получили ранения и были доставлены в больницу. Им предстоит амбулаторное лечение, к счастью, сейчас врачи оценивают их состояние как стабильное.

"В Никополе в результате обстрела изуродовано 6 пятиэтажек и еще столько же частных домов, полдесятка хозяйственных сооружений, два газопровода и электросети. Последствия еще уточняются", – рассказал Лукашук.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские захватчики нанесли удары по Шосткинской громаде Сумской области. Враг сбросил две управляемые авиабомбы, а также совершил обстрел из артиллерии.