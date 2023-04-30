Попали в учебное заведение: в прокуратуре показали последствия российских обстрелов Шосткинской громады на Сумщине. Фото

Оккупационные войска РФ поздно вечером 29 апреля и утром 30 апреля нанесли удары по Шосткинской громаде Сумской области. Враг сбросил две управляемые авиабомбы, а также совершил обстрел из артиллерии.

Видео дня

Вследствие атаки повреждены частные дома. Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора Украины (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Как отмечается, в субботу около 22:00 оккупанты с территории РФ сбросили, предварительно, две "умные" авиабомбы на территорию одного из учебных заведений Шосткинского района. Вследствие авиаудара повреждена стена здания.

В 4:00 утра воскресенья враг совершил артиллерийский обстрел города Дружба Шосткинского района. Повреждены 2 частных дома.

Правоохранители задокументировали последствия обстрелов.

При процессуальном руководстве Сумской областной и Шосткинской окружной прокуратур начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Досудебное расследование ведут следователи полиции и Управления СБУ в Сумской области.

По данным Сумской областной военной администрации, обстрелам со стороны РФ также подверглись Середино-Будская, Зноб-Новгородская и Белопольская громады. Ночью и с утра 30 апреля военные России 9 раз обстреляли приграничные регионы Сумщины. Всего зафиксировано 57 взрывов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ночь на 29 апреля армия России сбросила на Черниговщину авиабомбы. По приграничным селам враг бил из артиллерии и ракетами, есть погибшие и раненые мирные жители. В Семеновке Новгород-Северского района ФАБ-500 прилетела прямо на частный дом.

– В начале апреля самолет с территории России ударил авиаракетой по мосту вблизи села Гремяч на Черниговщине.