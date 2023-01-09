newspaper
img

Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине, когда там хоронили местного жителя. Видео

София Закревская
War
1 минута
1,3 т.
Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине, когда там хоронили местного жителя. Видео

В воскресенье, 8 января, российские оккупационные войска обстреляли пограничное село Гремяч Новгород-Северской общины на Черниговщине. Снаряды упали на кладбище, где в то время хоронили местного жителя.

Видео дня

Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). К счастью, в результате обстрела никто из людей не пострадал.

Староста Гремяча Андрей Ирха рассказал, что на кладбище было два прилета. Огонь россияне вели из минометов 120-го калибра.

Вражеские боеприпасы попали в старые могилы, после чего там образовались большие воронки. Кроме того, кресты на могилы побило осколками. Известно, что одна из мин оккупантов упала в 30 метрах от свежего захоронения.

Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине, когда там хоронили местного жителя. Видео
Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине, когда там хоронили местного жителя. Видео

Местный житель, который стал свидетелем обстрела, показал его последствия.

Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине, когда там хоронили местного жителя. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области захватчики обстреляли двор дома, где шла похоронная процессия.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!