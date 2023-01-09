Оккупанты обстреляли кладбище на Черниговщине, когда там хоронили местного жителя. Видео

В воскресенье, 8 января, российские оккупационные войска обстреляли пограничное село Гремяч Новгород-Северской общины на Черниговщине. Снаряды упали на кладбище, где в то время хоронили местного жителя.

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Об этом сообщает "Суспільне" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). К счастью, в результате обстрела никто из людей не пострадал.

Староста Гремяча Андрей Ирха рассказал, что на кладбище было два прилета. Огонь россияне вели из минометов 120-го калибра.

Вражеские боеприпасы попали в старые могилы, после чего там образовались большие воронки. Кроме того, кресты на могилы побило осколками. Известно, что одна из мин оккупантов упала в 30 метрах от свежего захоронения.

Местный житель, который стал свидетелем обстрела, показал его последствия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Сумской области захватчики обстреляли двор дома, где шла похоронная процессия.

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