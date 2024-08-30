Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото

Российские оккупационные войска днем пятницы, 30 августа, обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате атаки есть раненые, под завалами могут находиться люди.

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Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. "По меньшей мере 5 человек ранены в результате обстрела Курахово. Уже сегодня днем город снова попал под огонь "Ураганов", – говорится в сообщении.

Вражеские "Ураганы" попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин, что повлекло значительные разрушения.

Есть вероятность, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. Спасатели продолжают операцию по поиску пострадавших.

Напомним, российские оккупационные войска не оставляют планов захватить Курахово. Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады продолжают эффективно защищать стратегически важные позиции на Кураховском направлении, не давая врагу продвинуться.

Стоит отметить, что на Кураховском направлении захватчики пытались десантироваться, но были уничтожены украинскими защитниками. В то же время здесь россияне передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для наступления.