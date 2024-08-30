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Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото

Ольга Ганюкова
War
1 минута
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Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото

Российские оккупационные войска днем пятницы, 30 августа, обстреляли Курахово в Донецкой области. В результате атаки есть раненые, под завалами могут находиться люди.

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Об этом сообщил глава Донецкой облгосадминистрации, начальник областной военной администрации Вадим Филашкин. "По меньшей мере 5 человек ранены в результате обстрела Курахово. Уже сегодня днем город снова попал под огонь "Ураганов", – говорится в сообщении.

Вражеские "Ураганы" попали в жилую трехэтажку, админздание и магазин, что повлекло значительные разрушения.

Есть вероятность, что под завалами разрушенных зданий могут оставаться люди. Спасатели продолжают операцию по поиску пострадавших.

Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото
Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото
Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото
Оккупанты обстреляли Курахово на Донетчине, есть раненые: под завалами могут находиться люди. Фото

Напомним, российские оккупационные войска не оставляют планов захватить Курахово. Военнослужащие 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады продолжают эффективно защищать стратегически важные позиции на Кураховском направлении, не давая врагу продвинуться.

Стоит отметить, что на Кураховском направлении захватчики пытались десантироваться, но были уничтожены украинскими защитниками. В то же время здесь россияне передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для наступления.

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