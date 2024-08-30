Оккупанты пытались десантироваться на Кураховском направлении, но были уничтожены – 33-я ОМБр

На Кураховском направлении российские оккупационные войска пытались десантировать, но были уничтожены украинскими защитниками. В то же время, здесь россияне передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для наступления.

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Об этом сообщил исполняющий обязанности пресс-офицера 33-й отдельной механизированной бригады Назар Войтенков. Он рассказал, что оккупанты используют бронетехнику, поскольку пересекать заминированные поля, которые также хорошо пристреляны украинскими артиллеристами и минометами, пешком очень сложно.

К тому же, украинские силы эффективно применяют FPV-дроны, помогающие останавливать врага.

"Вчера в нашем направлении состоялся очередной вражеский штурм. Это была попытка взорвать десант в двух посадках, где они планировали закрепиться, вкопаться, ждать поддержки и впоследствии двигаться дальше, но россиянам это не удалось. Мы остановили штурм и полностью уничтожили десантную группу", – подчеркнул Войтенков.

Он также отметил, что россияне обычно подвозят технику, способную взорвать до 10-15 солдат. Однако благодаря постоянному мониторингу поля боя украинские силы обнаруживают и уничтожают любые попытки врага замаскироваться или занять укрытие. Это не дает возможности оккупантам накапливать силы и двигаться вперед.

"Любые их попытки спрятаться, замаскироваться или занять укрытие мы аннулируем, дезинтегрируем и уничтожаем. Мы не позволяем им скапливаться, поскольку это опасно. Именно поэтому они передвигаются малыми группами, пытаясь накопить силы для дальнейшего продвижения. Однако мы им этого не позволяем", – заметил Войтенков.

Напомним, накануне всеобщие боевые потери врага в живой силе составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.