Херсон оказался под массированным ударом артиллерии России: есть погибшие и раненые

В воскресенье, 29 января, российские оккупанты нанесли очередной удар по Херсону. В результате обстрела много погибших и раненых.

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Среди прочего, под прицелом "второй армии мира" оказалась городская клиническая больница, где была ранена медицинская сестра, сообщили в Facebook Министерства здравоохранения. Как отметили в Telegram Херсонской ОВА, огонь велся из артиллерии. На улицах находились люди.

Местные паблики пишут, что тела мирных херсонцев после обстрела лежат прямо на улицах.

В Херсонской ОВА подтвердили информацию о массированном обстреле, отметив, что враг бьет по жилым кварталам города.

"На данный момент известно о большом количестве пострадавших: раненых и погибших", – отметили в администрации, призвав местных жителей оставаться в укрытиях.

Напомним, 26 января армия РФ обстреляла село Кочубеевку в Бериславском районе Херсонской области. В результате вражеской атаки погиб один человек, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Также оккупанты ударили по зданию Кочубеевского сельсовета.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 января прошла самая большая медицинская эвакуация больных из Херсона во Львовскую область. Для этого привлекли 26 автомобилей скорой помощи;

– 20 января российские войска вновь обстреляли освобожденную часть Херсонской области. В результате обстрела пострадали два человека: мальчик получил ранение, еще одному мужчине оторвало ногу.

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