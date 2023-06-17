Оккупанты обстреляли село на Харьковщине, ракета попала в авто: четыре человека погибли на месте. Фото

В Харьковской области российские оккупанты ударили по приграничному селу Гурьев Казачок Богодуховского района. Российская противотанковая управляемая ракета попала в ехавший по дороге гражданский автомобиль.

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На месте погибли четверо находившихся в салоне автомобиля гражданских. Об этом сообщил глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов.

"Оккупанты обстреляли село Гурьев Казачок в Богодуховском районе. Противотанковая управляемая ракета россиян попала в гражданский автомобиль, который двигался в направлении вышеуказанного населенного пункта. По предварительным данным, в автомобиле находились 4 человека, погибших на месте. Детали устанавливаются", – отметил Синегубов.

Это убийство мирных жителей Украины глава Харьковской ОВ назвал "очередным террором россиян против мирного населения".

Напомним, накануне кафиры обстреляли Херсон, Харьковщину и Днепропетровщину. В Херсоне захватчики убили двоих и ранили 25 мирных жителей. По одному человеку получили ранения в результате российских ударов в Харьковской и Днепропетровской областях.