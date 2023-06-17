Оккупанты обстреляли Херсон, Харьковщину и Днепропетровщину: есть погибшие и раненые. Фото

Российская террористическая армия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру и мирных жителей Украины. В результате преступных действий россиян среди гражданских есть погибшие и раненные.

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Враг накрывал огнем Херсон, а также населенные пункты Харьковской и Днепропетровской области. Об этом в Telegram сообщили главы областных военных администраций (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По информации главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, за прошедшие сутки противник совершил 75 обстрелов, выпустив 314 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов" и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 44 снаряда.

Российские террористы попали в жилые кварталы населенных пунктов области. Повреждены здания учебных, административные заведения и торговое заведение в Херсоне. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, 25 – получили ранения.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщи, что за прошедшие сутки враг из артиллерии и минометов обстреливал приграничные и прифронтовые населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов области. Ночью в селе Казачья Лопань Харьковского района обстрелом повреждены частный дом и хозяйственные постройки.

В результате обстрелов Купянска поврежден частный дом, гараж, двухэтажный многоквартирный дом. В результате обстрела произошел пожар. В поселке Двуречная Купянского района в результате российских обстрелов получил ранение 36-летний мужчина.

Также враг продолжает терроризировать Днепропетровскую область. В Никопольской районе под артиллерийским огнем оказались Марганецкая громада и сам Никополь. В городе повреждено коммунальное предприятие, 8 частных домов.

Кроме того, в результате обстрелов изуродованы хозяйственные постройки и линии электропередач. Женщина, получившая ранения вечером 16 июня, госпитализирована. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Напомним, во время визита в Киев делегации из Африки Россия атаковала Киевскую область ракетами. Силы ПВО сбили 6 крылатых ракет "Калибр" и столько же аэробалистических "Кинжалов".

Ранее сообщалось, что российские оккупанты нанесли удары по Никополю. В результате погиб мужчина, есть разрушения и пострадавшая женщина.

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