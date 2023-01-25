Оккупанты обстреляли Запорожье: разрушен частный дом, под завалами погибла женщина. Фото

Войска РФ 25 января снова обстреляли Запорожье. В одном из жилых районов города вражеский снаряд разрушил частный жилой дом.

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Под завалами дома погибла женщина. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

"Проклятые российские твари сегодня подло атаковали Запорожье прямо среди бела дня. В результате вражеского прилета в одном из районов города разрушен частный дом. По предварительной информации, одна женщина сейчас находится под завалами. Повреждения получили и находящиеся рядом дома", – отметил чиновник.

Куртев также сообщил, что на местах прилета уже работают все соответствующие службы.

Вскоре секретарь Запорожского горсовета сообщил, что женщина погибла.

"К большому сожалению, находившаяся под завалами женщина погибла. Приносим искренние соболезнования родным и близким. Россия – страна-террорист, которая не имеет права на существование", - написал Куртев.

Напомним, 16 января войска России ударили по Запорожью. Вражеская ракета упала рядом с пятиэтажным домом. От осколков стекла пострадали пять человек, в том числе двое несовершеннолетних. В самом здании опорные конструкции не пострадали.

А в Запорожском районе в тот же день прилет был зафиксирован на территории предприятия, там возник пожар.