Оккупанты обвинили Путина в капитуляции и напомнили о судьбе Каддафи: чем и кому грозит "рождественское перемирие"

Объявленное Владимиром Путиным "перемирие на Рождество" вызвало гневную реакцию у оккупантов, которые обвинили его в капитуляции, а Стрелков и вовсе напомнил о судьбе Каддафи. А вот в Украине считают заявления российского диктатора обманным маневром и информационной операцией. Правда, есть и реальная угроза жизни людей.

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Хроники "спецоперации"

5 января на сайте Русской православной церкви появился призыв московского патриарха Кирилла "ко всем сторонам междоусобного конфликта" объявить рождественское перемирие.

Через пару часов на сайте президента РФ появился отчет о разговоре Путина с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, в котором одной из основных тем была указана "готовность" РФ к мирному урегулированию "конфликта" при учете "киевской стороной" реалий.

Вечером 5 января Путин поручил министру обороны России Сергею Шойгу ввести на 36 часов (с 12:00 6 января до 24:00 7 января) режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения и призвал Украину последовать этому примеру.

"Решительный шаг к поражению"

Решение Путина вызвало настоящую истерику у оккупантов. Участники "спецоперации" расценили объявление перемирия как "зеленый свет" для Вооруженных сил Украины, а бывший "министр обороны ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) и вовсе назвал это "решительным шагом к поражению и капитуляции".

"Владимир Владимирович сделал настолько смелый и решительный шаг к поражению и капитуляции в текущей войне, каких еще не было за минувшие 10,5 месяцев т. н. "СВО". Гаага аплодирует и начинает готовить камеру", – написал Стрелков. И напомнил Путину о судьбе свергнутого ливийского диктатора Муаммара Каддафи, которого убили в результате самосуда.

Российский политолог-эмигрант и бывший спичрайтер Путина Аббас Галлямов отметил, что критика "патриотами" лично Путина в связи с решением по поводу "СВО" появилась впервые.

"Отечественная "патриотическая" общественность очень нервно отреагировала на путинскую инициативу о рождественском перемирии. Формулировки, которые используют недовольные, не очень важны, они достаточно бессодержательны. Важны эмоции. Последние выдают мощную фрустрацию, связанную с ситуацией на фронте. Этой публике нужно не перемирие, а победа. В отсутствие последней все остальное воспринимается как суррогат, как попытка обмана. Любопытно в этой связи то, что указанная публика готова теперь критиковать лично Путина. Раньше за ней такого не водилось", – говорит Галлямов.

Рождество как прикрытие

На "перемирие" отреагировал и главарь "ДНР" Денис Пушилин, который заявил, что о перемирии "не может идти речи". А потом добавил, что решение касается только "прекращения инициативного огня или наступательных действий с нашей стороны", а вот на "провокации" ответ будет.

Однако провокацией является как раз объявленное кремлевским диктатором "перемирие".

Украина предлагала России формулу мира, но Кремлю не нужны ни перемирие, ни мир. А сейчас, по мнению президента Украины Владимира Зеленского, в Кремле хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение ВСУ на Донбассе и подогнать ближе к украинским позициям технику, боеприпасы и мобилизованных.

Зеленский в вечернем обращении подчеркнул, что война закончится тогда, когда российские солдаты либо уйдут, либо украинская армия их выгонит.

Не верят в объявленное Путиным перемирие и украинские военнослужащие, которые сейчас находятся в Бахмуте. Собеседники OBOZREVATEL убеждены, что оккупанты не прекратят попыток штурма наших позиций: "Это исключено, такого не будет. Во всяком случае, здесь".

А полковник ВСУ Тарас Дзюба считает, что все эти события – очередная неудачная попытка РФ повлиять на ход войны и отношение к ней международного сообщества.

"Замысел понятен – продемонстрировать всем "готовность" РФ к мирному урегулированию (даже в одностороннем порядке). Тем самым либо получить определенную паузу, необходимую для перегруппировки войск, наращивания усилий и т. п., либо на весь мир обвинить Украину в "пренебрежении величайшим праздником христиан, в коварных и циничных ударах в рождественскую ночь", тем самым уменьшив нашу поддержку в мире", – считает Дзюба.

Однако есть и серьезная угроза жизни людей.

Дзюба обращает внимание всех на информацию международного разведывательного сообщества InformNapalm. По его данным, несколько православных храмов Донецка и других населенных пунктов на временно оккупированной территории могут быть заминированы и взорваны во время праздничной утренней службы 7 января.

Российские оккупанты могут пойти на такой шаг, чтобы снять пропагандистские сюжеты для внутренней российской аудитории и таким образом инициировать информационный повод для новой волны мобилизации.

Потому жителям оккупированной территории стоит сейчас быть особо осторожными и по возможности избегать мест скопления людей, которыми, увы, в эти дни будут как раз храмы.