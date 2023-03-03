Оккупанты объявили Мелитополь ''столицей'' захваченной части Запорожской области

Российские оккупанты объявили захваченный Мелитополь Запорожской области "столицей" оккупированной части Запорожской области. Бердянск и Энергодар, наряду с Мелитополем, получили статус "городов областного значения".

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Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что заявление сделал гауляйтер Запорожской области депутат Запорожского облсовета и экс-нардеп Евгений Балицкий. Согласно "документу", захваченная РФ часть региона разделена на 16 админединиц.

Балицкий уже успел провести "пресс-конференцию" для иностранных СМИ, на вопросы которых он отвечал в качестве "губернатора области".

Как известно, Балицкий – бывший нардеп от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", на данный момент он является депутатом Запорожского областного совета от партии Оппоблока.

Примечательно, что до того экс-помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами "мэром Мелитополя".

Напомним: утром 3 марта вблизи временно оккупированного Мелитополя раздавались взрывы. Местные утверждают, что "бавовна", вероятнее всего, наведалась на полигон для подготовки российских "мобиков" неподалеку от города.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе произошла семейная ссора из-за идеологических разногласий по вопросу войны. Поддерживающий "русский мир" мужчина сдал в "полицию" захватчиков собственную жену, оставшуюся патриоткой Украины, на "перепрошивку мозга".

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