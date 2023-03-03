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Оккупанты объявили Мелитополь "столицей" захваченной части Запорожской области

Ульяна Виноградова
War
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Оккупанты объявили Мелитополь 'столицей' захваченной части Запорожской области

Российские оккупанты объявили захваченный Мелитополь Запорожской области "столицей" оккупированной части Запорожской области. Бердянск и Энергодар, наряду с Мелитополем, получили статус "городов областного значения".

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Об этом пишут росСМИ. Отмечается, что заявление сделал гауляйтер Запорожской области депутат Запорожского облсовета и экс-нардеп Евгений Балицкий. Согласно "документу", захваченная РФ часть региона разделена на 16 админединиц.

Балицкий уже успел провести "пресс-конференцию" для иностранных СМИ, на вопросы которых он отвечал в качестве "губернатора области".

Как известно, Балицкий – бывший нардеп от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока", на данный момент он является депутатом Запорожского областного совета от партии Оппоблока.

Примечательно, что до того экс-помощница Балицкого Галина Данильченко была назначена россиянами "мэром Мелитополя".

Напомним: утром 3 марта вблизи временно оккупированного Мелитополя раздавались взрывы. Местные утверждают, что "бавовна", вероятнее всего, наведалась на полигон для подготовки российских "мобиков" неподалеку от города.

Оккупанты объявили Мелитополь ''столицей'' захваченной части Запорожской области
Оккупанты объявили Мелитополь ''столицей'' захваченной части Запорожской области
Оккупанты объявили Мелитополь ''столицей'' захваченной части Запорожской области
Оккупанты объявили Мелитополь ''столицей'' захваченной части Запорожской области
Оккупанты объявили Мелитополь ''столицей'' захваченной части Запорожской области

Как сообщал OBOZREVATEL, в Мелитополе произошла семейная ссора из-за идеологических разногласий по вопросу войны. Поддерживающий "русский мир" мужчина сдал в "полицию" захватчиков собственную жену, оставшуюся патриоткой Украины, на "перепрошивку мозга".

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