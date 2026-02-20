Оккупанты осудили за 'терроризм' похищенного ими волонтера из Новой Каховки: что известно

В России незаконно осудили похищенного из оккупированной части Херсонщины бывшего участника АТО, известного в регионе волонтера. Его признали виновным в "террористической деятельности". Речь идет о заместителе волонтерского координационного центра Херсонщины, жителе оккупированной Новой Каховки Леониде Кондрацком.

Как сообщает паблик "Трибунал. Крымский эпизод", судили похищенного украинца в так называемом "южном окружном военном суде", что в Ростове. До этого длительное время Леонида удерживали в Симферопольском СИЗО.

В России Леониду Кондрацкому инкриминировали "прохождение обучения для терроризма" и "участие в террористическом сообществе". И хотя в официальных сообщениях так называемого суда есть упоминание об "осуждении" жителя оккупированной Новой Каховки Леонида Кондрацкого, срок "наказания" скрывается.

В сегодняшних реалиях страны-агрессора по указанным обвинениям можно получить от десяти лет до пожизненного заключения.

Что известно о волонтере

В ряды АТО Леонид Кондрацкий вступил добровольцем в 2014 году. Через полтора года он вернулся к гражданской жизни – работал заместителем начальника муниципальной охраны в Новой Каховке.

После начала полномасштабного вторжения Леонид Кондрацкий был водителем эвакуационного автобуса – спасал украинцев, оказавшихся в оккупации. Сам волонтер отказался уехать, потому что только так он мог помогать тем, кто хотел убежать от оккупантов.

Российские тюрьмы

Захватчики трижды похищали Кондрацкого: в марте и апреле 2022 года его "бросали на подвал" в течение коротких сроков, а уже в октябре того же года военные (без опознавательных знаков) похитили его из собственного дома после обыска.

В течение длительного времени Леонида удерживали в Симферопольском СИЗО, а позже перевели в колонию в Волгоградской области.

Когда в мае 2024-го состоялся очередной обмен военнопленными, с дочерью Кондрацкого связался мужчина, который сидел в одном СИЗО с ее отцом. Он рассказал, что Леонид в последнее время очень похудел (более чем на 30 кг), однако держится бодро и также ждет обмена.

Настоящее военное преступление

Отметим, что судебное преследование жителей оккупированной территории за пределами этой территории нарушает нормы международного гуманитарного права и считается военным преступлением.

Однако случай Кондрацкого – далеко не единственное военное преступление российских захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в ходе обмена пленными в начале февраля текущего года, домой вернулись 157 украинцев, как военнослужащие, так и похищенные гражданские. Большинство из них находились в российском плену с 2022 года. Среди освобожденных – 15 украинцев, которые были приговорены российскими судами к пожизненному лишению свободы.

