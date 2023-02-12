Оккупанты осушают Каховское водохранилище, надвигается экологическая катастрофа

Российские оккупанты на Херсонщине осушают Каховское водохранилище, сознательно осуществляя экоцид региона в целом и, в частности, временно оккупированных территорий. Это угрожает окружающей среде, водоснабжению и сельскиму хозяйству Запорожской и Херсонской областей.

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Об опасности предупредила в Telegram вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. По ее словам, оккупанты осознали, что не смогут удержать захваченные части указанных регионов, поэтому хотят нанести как можно больший вред и оставить после себя выжженную землю.

"Ничего у них не получится. Все может произойти очень быстро. Помните освобождение Херсона?" – уверена Верещук.

Напомним: в Госэкоинспекции Украины сообщили, что российская агрессия против Украины нанесла ущерб экологии уже на 1,7 трлн грн. Наибольший ущерб нанесен атмосферному воздуху – на 998 млрд грн. Кроме того, серьезно пострадали почвы и водные ресурсы. Загрязнение украинских земель эксперты оценили в 688 млрд грн., а водных ресурсов – в 56 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– ранее оккупанты нанесли удар по порту в Херсоне. Повреждения получили два судна, из-за чего в реку Днепр произошла утечка нефтепродуктов;

– ранее об экологической катастрофе на Херсонщине предупреждали в ноябре 2022 года, когда российские оккупанты взрывали плавательные средства у пристаней и причалов Днепра и его притоков. Из-за этого в реке оказались тонны смазки и горючего из уничтоженных лодок.

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