Оккупанты перебираются на правый берег Днепра под видом гражданских, эвакуируемых после подрыва Каховской ГЭС

Российские диверсанты под видом гражданских пытаются перебраться на правый берег Днепра. Они прикидываются местным населением.

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Об этом сообщает ЦНС. Таким образом военные преступники РФ становятся участниками эвакуации после подрыва Каховской ГЭС.

"Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что таким образом, оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области.

Отметим, после подрыва Каховской ГЭС президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна-агрессор Россия должна понести уголовную ответственность за экоцид, спровоцированный обрушением плотины.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за подрыва российскими оккупантами Каховской гидроэлектростанции Кинбурнская коса, расположенная на побережье Николаевской области, может временно стать островом. Такая ситуация, как ожидается, усложнит логистику путинской армии.

После подрыва оккупантами Каховской ГЭС работники ГСЧС в Херсоне развернули работу эвакуационных пунктов. По состоянию на 17:20 6 июня спасатели уже эвакуировали 1300 граждан.

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