Оккупанты перебрасывают технику и личный состав из Луганска на Купянское направление, но столкнулись с сопротивлением. Фото и видео

Российские военные начали активно перебрасывать технику и живую силу на Купянское направление фронта. Машины перемещаются с временно оккупированного Луганска, где при этом сталкиваются с сопротивлением партизан.

Об этом рассказали в военном партизанском движении "Атеш". В его Telegram-канале также опубликованы доказательства в виде фото и видеоматериалов (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

На кадрах зафиксирована лишь часть из техники, которую партизаны смогли снять на улицах Луганска. Среди нее – тентированные военные грузовики, бронеавто с пулеметами, "буханки" и газель, перевозящая бочки с топливом.

Также заметно, как на дороге стоит автобус с российскими "добровольцами". На всей технике нарисованы знаки вторжения страны-агрессора РФ в Украину – буквы Z и V.

Видео дня

В "Атеш" отметили, что его агенты активно действуют в этом временно оккупированном городе и могут подтвердить множество успешных диверсий в отношении вражеской техники только за прошлую неделю.

"Три "Урала", две автоцистерны, три автобуса не смогут более быть использованы по назначению", – подчеркнули в движении.

Также добавили, что партизаны продолжают вести систематическое наблюдение за российскими военными в Луганске. Пока отмечается активное перемещение техники и личного состава ВС РФ, предположительно, для наступления на Купянском направлении.

"Агенты делают все, чтобы оккупанты не доехали к линии фронта", – заверил "Атеш".

Как сообщал OBOZ.UA, параллельно с наступлением на Авдеевку российские войска усилили атаки и на Купянском направлении. На передовую командование ВС РФ отправляет по 50-100 оккупантов, что создает достаточно напряженную ситуацию для Сил обороны.

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