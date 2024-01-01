Оккупанты перебрасывают военную технику из Мариуполя в сторону Бердянска. Фото

В оккупированном Мариуполе Донецкой области зафиксировали движение военной техники РФ в сторону Бердянска Запорожской области. В колонне передвигались десять грузовиков с боекомплектом и техника на тягачах.

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Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале. Он также опубликовал фото вражеской техники, которая ехала просто по улицам захваченного города.

"Праздник приближается" в исполнении русни в Мариуполе. Так выглядит настоящий кортеж "Деда Мороза". Более десяти грузовиков с БК и техника на тягачах в сторону Бердянска. Какая страна, такие и новогодние кортежи", – написал советник мэра.

Он добавил, что те, кто поднимает шум о "пострадавших мирных жителях" в городах РФ, должны помнить, что именно такие россияне финансируют вооруженную агрессию против Украины.

"Когда потом кто-то вновь заведет шарманки "невинные жители Белгорода, Ростова, Москвы (далее по списку)". Именно эти "невинные жители" оплачивают налогами такие кортежи. Именно они отправляют своих внуков, детей, мужчин управлять этими кортежами. Поэтому никаких "невинных" россиян не существует", – подчеркнул Петр Андрющенко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Ранее Андрющенко рассказал, что оккупанты свезли большое количество древесины для строительства блиндажей в Мариуполе. Оборону захватчики укрепляют по направлению Мангуш – Никольское – Боевое – Розовка.

– Около двух недель назад в Мариуполе заметили перемещение по меньшей мере 13 грузовиков врага с боеприпасами и один тягач с танком, которые перебрасывали на Бердянское направление. Также выросла активность оккупантов вблизи Новоазовска.

– 28 декабря сообщалось, что в Мариуполе среди жилых домов взорвался склад с БК. При этом коллаборанты заявили, что причиной взрыва якобы стали "газовые баллоны".

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