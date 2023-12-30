Оккупанты возводят оборонные сооружения и фортификации вокруг Мариуполя: появились подробности. Фото

Российские оккупанты в Мариуполе продолжают строить оборонительные сооружения и фортификации по границе района. Россияне привезли большое количество древесины для строительства блиндажей.

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Об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он напомнил, что там уже стоят зубы дракона.

Оборону россияне укрепляют по направлению Мариуполь – Мангуш – Никольское – Боевое – Розовка.

"Очередная линия укреплений, указывающая на подготовку держать плацдарм – это Угледар – Пологи", – добавил Андрющенко.

Напомним, также захватчики в Мариуполе усиливают патрулирование и мобилизационные мероприятия, в армию оккупантов забирают мигрантов. Город находится под усиленным контролем петербургского ОМОН, также там находятся Росгвардия и кадыровцы.

Как отметил Андрющенко, силовики из РФ также сопровождают замаскированные под гражданские грузовики, перевозящие боекомплекты на Бердянское направление и наоборот.

Две недели назад в городе фиксировали перемещение военной техники кафиров: по меньшей мере 13 грузовиков с боеприпасами и один тягач с танком захватчики перебросили на Бердянское направление.

Возросла активность захватчиков и вблизи оккупированного с 2014 Новоазовска, где замечена активность систем ПВО.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Мариуполе среди жилых домов взорвался склад с боеприпасами. В то же время, захватчики соврали о том, что причиной взрыва стали "газовые баллоны".

– В сети появилось новое видео из изуродованного и оккупированного Россией Мариуполя. Несмотря на то, что оккупанты устраивают косметические ремонты фасадов разбитых бомбардировками зданий, на улицах царит атмосфера мертвого города.

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