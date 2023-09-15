Оккупанты перекидывают старую военную технику из Крыма: в 'АТЕШ' обнародовали доказательства

Оккупационные войска России перекидывают старую военную технику из временно захваченного Крыма на материковую часть Украины. Партизаны заметили один из составов в Джанкое.

Об этом сообщили в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" в четверг, 14 сентября. Технику засекли на железнодорожной станции (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Наш агент докладывает, что на ж/д станции "Джанкой" находится состав российской военной техники. Направляется, вероятно, в сторону материковой Украины", – говорится в сообщении.

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Как отмечается, в состав входят грузовые автомобили, закрытые вагоны и крытая гусеничная техника. Партизаны предполагают, что техника не новая.

"Сложно определить какую технику скрывают оккупанты, но очевидно, что она далеко не первой свежести", – добавили в движении.

В "АТЕШ" пишут, что из-за значительных потерь в военной технике российские оккупационные войска вынуждены расконсервировать "старый хлам". Россияне садят своих оккупантов на технику, которая может сломаться в самый неподходящий для них момент.

"Но рашисты не ценят жизнь, даже своих людей", – подчеркнули партизаны, добавив, что они продолжают фиксировать перемещение техники оккупантов на временно захваченных ими территориях.

Как сообщал OBOZREVATEL, армия России пытается активно перебрасывать резервы из временно оккупированного Крыма в Запорожскую и Херсонскую области. Для этого враг использует в том числе Крымский мост, чтобы доставлять личный состав и технику из РФ на украинский полуостров.