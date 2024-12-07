Оккупанты перекрыли выезды из Айдара на Луганщине: в чем причина

Войска страны-агрессора России на временно оккупированной территории Луганской области Украины продолжают рейды, чтобы бороться против своих потенциальных противников. Для этого в поселке Айдар (до 2024 года – Новопсков) захватчики перекрыли три выезда.

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Об этом утром в субботу, 7 декабря, сообщил в Telegram-канале глава Луганской ОВА Артем Лысогор. Это не первый рейд, который враг устраивает в Айдаре.

По информации чиновника, захватчики собирают автомобили в очереди и проверяют местных и гостей по списку.

"Ищут уже не участников АТО/ООС, а их родственников, хотя бы дальних. Так как силовым структурам России в конце года нужно дать результат – повысить соответствующие показатели работы", – объяснил руководитель областной военной администрации.

Население Айдара по состоянию на 2021 год оценивали в 9489 человек.

В начале российского полномасштабного вторжения жители населенного пункта несколько раз устраивали митинги, чтобы выступить против агрессора.

Последний раз, 5 марта 2022-го, в оккупированном Айдаре вражеские солдаты начали стрелять в гражданских, которые организовали протест. Тогда несколько жителей получили ранения.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно по материалам СБУ реальные сроки заключения получили еще 11 предателей, которые в составе оккупационных группировок России воевали против Украины. Они штурмовали позиции Сил обороны на востоке страны: на Бахмутском, Торецком и Сватовском направлениях.

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