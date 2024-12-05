Воевали против Украины на Донбассе: по материалам СБУ еще 11 предателей получили реальные сроки заключения

Реальные сроки заключения получили еще 11 предателей, которые в составе оккупационных группировок России воевали против Украины. Они штурмовали позиции Сил обороны на востоке страны: на Бахмутском, Торецком и Сватовском направлениях.

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Расследования велись на основании доказательной базы военной контрразведки и следователей Службы безопасности Украины. Пресс-служба ведомства сообщила, что злоумышленники получили по 15 лет тюрьмы каждый.

Осужденные проживали на временно захваченных территориях на востоке и юге нашей страны.

"Осенью этого года украинские защитники взяли в плен боевиков. Один из них сдался нашим воинам после того, как уцелевшие р*шисты покинули его на поле боя с оторванной ногой, где он четыре дня ждал эвакуации", – рассказали в СБУ.

Один из фигурантов – экс-военный, который в 2014-м перешел на сторону врага. Его зачислили в ряды артиллерийской бригады России "Кальмиус". В ее составе мужчина участвовал в боевых действиях против сил АТО.

После начала полномасштабного российского вторжения предателя повысили до командира отделения 1466-го мотострелкового полка ВС РФ и отправили атаковать поселок Верхнекаменское на Северском направлении.

"Там его карьера завершилась", – пошутили в Службе безопасности Украины.

Еще один предатель командовал отделением в 12-м танковом полку страны-агрессора. Во время боев в районе Сватово он получил приказ удерживать позиции р*шистов в лесном массиве вблизи райцентра. Там его подразделение было уничтожено украинскими защитниками, а он – единственный уцелевший – попал в плен.

Другие боевики помогали агрессору на должностях стрелков и операторов-наводчиков боевых машин пехоты и бронетранспортеров в рядах мотострелковых бригад оккупантов. Предателей в том числе отправляли на "мясные" штурмы в районах Берестового и Лисичанска; также они обстреливали украинские позиции под Соледаром.

На основании доказательной базы следователей Службы безопасности суд признал боевиков виновными по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 1 и ч. 2 ст. 111 (государственная измена);

▪️ ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Служба безопасности Украины разоблачила жителя Кропивницкого, который с августа 2024 года работал как агент ФСБ РФ. 21-летний парень пытался сжечь электроподстанцию, питающую военный аэродром в Кировоградской области.

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