Оккупанты переодеваются в украинскую форму и пытаются окружить Авдеевку: что происходит на Таврическом направлении

Украинские военные замечают ситуации, когда российские военные маскируются под ВСУ, надевая украинскую военную форму. После этого они участвуют в боевых операциях под таким обликом.

Об этом проинформировал представитель Сил обороны Таврического направления Александр Штупун. РФ все время пытается вернуть утраченное, потому что российским генералам, полковникам нужно показывать хоть какие-то результаты, а их у них нет

"Россияне цинично продолжают нарушать правила ведения войны. Кроме постоянного террора гражданского населения, как на ВТО, так и с нашей стороны, также фиксируются случаи переодевания врага в украинскую военную форму и ведение в таком виде боевых действий", – сказал он.

Отвечая на вопрос о фортификации российских позиций, которые находятся за "линией Суровикина", пресс-секретарь сообщил, что это укрепленные участки с различными оборонительными сооружениями (ДОТы, ДЗОТы), между которыми обычно развернуты минные поля. Он также уточнил, что практически на каждом перекрестке имеются хорошо организованные небольшие группы российских военных и так далее.

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В ответ на вопрос Штупун объяснил, что Россия постоянно пытается восстановить утраченное, поскольку российским генералам и полковникам необходимо продемонстрировать хоть какие-то результаты, которых у них нет. Следовательно, они, по его словам, просто отправляют людей в атаку и прибегают к массовым штурмам.

"Иногда подключается техника, но ее не так много. То есть, враг ее, скажем так, прячет, а гонит пехоту вперед. Все время подтягивают резервы и они идут вперед, и это делают не кадровые военные, а именно "Шторм-Z", какие-то территориальные войска РФ и те люди, которых россияне наловили, гастарбайтеры, которых обманывают и заставляют подписывать какие-то контракты, и они сразу идут на передовую", - сказал он.

Представитель Сил обороны Таврического направления подчеркнул, что российские силы продолжают проводить неудачные попытки окружения Авдеевки. Кроме того, он сообщил, что за последние сутки российская авиация наносила удары, в частности, в районах Авдеевки, Роботиного и Вербового.

Но, по его словам, украинские военные потихоньку идут вперед у Роботы и Вербового.

"В общей сложности в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" враг пытался прорваться в районах Северного и Авдеевки. На Марьинском направлении кафиры в очередной раз атаковали возле населенного пункта Марьинка. Также зафиксированы попытки продвигаться в районе Победы. За минувшие сутки зафиксировано 10 янв. наши подразделения с занимаемых позиций", – проинформировал Штупун.

В ответ на вопрос о причинах называния атак России на Авдеевку неудачными, он пояснил, что российские военные постоянно терпят потери, отступают, а затем снова направляются в те же самые районы.

"Я, как военный, считаю это неэффективным", – подчеркнул спикер и добавил, что общее количество потерь противника за последние сутки составило 159 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские воины продолжают уничтожать российских оккупантов на украинской земле. На Авдеевском направлении с помощью FPV-дронов защитники из группы аэроразведки SOLOVEY "разобрали" вражескую укрепленную позицию вместе с российской пехотой.