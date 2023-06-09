Оккупанты планируют 'эвакуацию' с севера Крыма: в ЦНС рассказали, кого хотят вывезти в первую очередь

Российские оккупанты готовятся к бегству с севера временно оккупированного украинского Крыма. В настоящее время они разослали распоряжение российским оккупационным "администрациям" на территориях, граничащих с материковой частью Украины, подготовиться к "эвакуации" вглубь полуострова или на территорию РФ, в первую очередь будут вывозить представителей "администраций" и их семьи, а также технику и документацию.

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Также захватчики готовятся вывозить в Россию материально-культурные ценности из Крыма. Об этом сообщили в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС на севере АРК захватчики готовятся к перемещению населения и похищению материально-культурных ценностей.

"Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке "эвакуации". Так, были отданы указания относительно списка населения на принудительную "эвакуацию" вглубь полуострова или на территорию России. В частности, по информации от крымского подполья, соответствующая подготовка уже состоялась в городе Армянск", – говорится в сообщении.

Первоочередной "эвакуации" подлежат представители оккупационных "администраций" и члены их семей. Упаковывают для вывоза захватчики также технику и материальные ценности.

Кроме того, захватчики планируют также очередное похищение принадлежащих Украине материально-культурных ценностей.

"Россияне требуют списки материально-культурных ценностей, которые они планируют похитить в РФ. Центр национального сопротивления благодарит местное подполье за информацию и списки причастных к деятельности оккупационных администраций и хищению ценностей – каждый понесет наказание и будет отвечать за совершенное", – подчеркнули в ЦНС.

Напомним, ранее российские добровольцы призвали жителей Крыма предоставить им данные о расположении оккупантов на полуострове. Бойцы легиона "Свобода России" объявили свою позицию по отношению к Крыму. Они заявили, что не признают фальшивые референдумы и оккупацию Россией полуострова, а своим долгом считают вернуть Украине то, что ей принадлежит по праву. Именно поэтому они и обратились к крымчанам за помощью в восстановлении справедливости.