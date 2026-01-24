УкраїнськаУКР
Оккупанты подло ударили по Славянску: пострадали девочки-подростки

Оккупанты подло ударили по Славянску: пострадали девочки-подростки

В субботу, 24 января, российские захватчики продолжили атаковать Славянск Донецкой области FPV-дронами. Вследствие обстрела в городе повреждены машины и многоэтажка.

Есть двое пострадавших – из-за атаки РФ ранены девочки-подростки, которые гуляли на улице. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Он отметил, что обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Оккупанты подло ударили по Славянску: пострадали девочки-подростки

По словам главы ГВА, Славянск находился под атакой вражеских FPV-дронов второй день подряд. 23 января в городе были повреждены автомобили, многоэтажный и частный дома.

Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Оккупанты подло ударили по Славянску: пострадали девочки-подростки
Оккупанты подло ударили по Славянску: пострадали девочки-подростки

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, вследствие чего погибли два человека. Еще несколько человек получили ранения.

