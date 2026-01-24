Оккупанты подло ударили по Славянску: пострадали девочки-подростки

В субботу, 24 января, российские захватчики продолжили атаковать Славянск Донецкой области FPV-дронами. Вследствие обстрела в городе повреждены машины и многоэтажка.

Есть двое пострадавших – из-за атаки РФ ранены девочки-подростки, которые гуляли на улице. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.

Он отметил, что обоим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

По словам главы ГВА, Славянск находился под атакой вражеских FPV-дронов второй день подряд. 23 января в городе были повреждены автомобили, многоэтажный и частный дома.

Тогда, к счастью, обошлось без пострадавших.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине российский беспилотник атаковал гражданский автомобиль, вследствие чего погибли два человека. Еще несколько человек получили ранения.

