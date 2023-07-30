Оккупанты похитили еще 250 украинских детей и нашли им 'семьи' в России, – Федоров

С оккупированной части Запорожской области оккупанты похитили около 250 детей. Их захватчики уже отдали на "усыновление" в РФ и другие оккупированные территории Украины, поэтому процесс возвращения маленьких украинцев домой будет сверхсложным.

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В то же время, более тысячи детей из Запорожья захватчики вывезли в лагеря на "отдых", там их подвергают мощной пропагандистской обработке. Об этом сообщил мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

"250 детей – это те дети, которых враг украл с временно оккупированной территории и якобы нашел им новые семьи, которые кто-то усыновил из ерефии и на временно оккупированных территориях не по законам Украины. Поэтому это те дети, которых будет сложно вернуть после деоккупации", – отметил городской голова Мелитополя.

В то же время оккупанты проводят активную "идеологическую обработку" маленьких жителей Мелитополя. Для этого их вывозят в так называемые "лагеря".

"Более тысячи маленьких жителей враг вывез в так называемые лагеря якобы под прикрытием оздоровления. Но мы четко понимаем, что это не об оздоровлении, а о пропаганде и о промывании мозгов нашим детям. Поэтому сегодня наши дети – это одна из самых уязвимых категорий населения, на которую враг всячески пытается повлиять. И уже этого не скрывает. Потому что в одном из утверждений гауляйтер сказал: "Мы забираем детей в лагерь для того, чтобы они действительно поняли, что такое ценности, что такое "СВО" и что такое их государство эрефия. Так что, к сожалению, дети сегодня под таким мощным "огнем" пропаганды от врага", – сказал Федоров.

Он добавил, что "образование" на оккупированных территориях захватчики превратили в систему уничтожения украинской идентичности и милитаризации молодежи.

Напомним, ранее Федоров рассказывал, что оккупанты превратили Мелитополь в медицинский хаб для своих раненых. Однако лечат там только тех захватчиков, которые не представляют для россиян особой ценности. "Элитных 300-х" же отправляют в Крым.