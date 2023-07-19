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Оккупанты превратили Мелитополь в медицинский хаб для своих раненых: "элитных 300-х" отправляют в Крым, – Федоров

Дарья Дурова
War
1 минута
1,5 т.
Ситуация в Мелитополе

Временно оккупированный Мелитополь Запорожской области стал для ВС РФ важным медицинским хабом. Туда доставляют много раненых российских захватчиков. "Элитных" после этого отправляют авиацией на Крымский полуостров.

Видео дня

Об этом в среду, 19 июля, сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. На своем канале в Telegram он поделился видео из города, оккупированного противником (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Федоров рассказал, что военный госпиталь россияне еще полтора года назад организовали в здании бывшего детского санатория. Сейчас там наблюдается "круглосуточный круговорот скорых и грузовиков, набитых ранеными оккупантами".

Высокопоставленных тяжелораненых враг отвозит на захваченный мелитопольский аэродром, откуда "трехсотых" на вертолетах доставляют в Крым.

Мелитополь на карте

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские военные преступники во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье изменили тактику террора против мирных жителей. Если раньше они приходили с обысками рано утром, то теперь являются по ночам, всех будят и выводят демонстративно человека с мешком на голове, чтобы запугать остальных местных жителей.

– Ранее в Бердянском райсовете рассказали, что оккупанты стали переодеваться в гражданскую одежду для передвижения по городу, чтобы спрятаться от местных партизан.

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