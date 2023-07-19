Оккупанты превратили Мелитополь в медицинский хаб для своих раненых: "элитных 300-х" отправляют в Крым, – Федоров

Временно оккупированный Мелитополь Запорожской области стал для ВС РФ важным медицинским хабом. Туда доставляют много раненых российских захватчиков. "Элитных" после этого отправляют авиацией на Крымский полуостров.

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Об этом в среду, 19 июля, сообщил законный мэр Мелитополя Иван Федоров. На своем канале в Telegram он поделился видео из города, оккупированного противником (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Федоров рассказал, что военный госпиталь россияне еще полтора года назад организовали в здании бывшего детского санатория. Сейчас там наблюдается "круглосуточный круговорот скорых и грузовиков, набитых ранеными оккупантами".

Высокопоставленных тяжелораненых враг отвозит на захваченный мелитопольский аэродром, откуда "трехсотых" на вертолетах доставляют в Крым.

Как писал OBOZREVATEL:

– Российские военные преступники во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье изменили тактику террора против мирных жителей. Если раньше они приходили с обысками рано утром, то теперь являются по ночам, всех будят и выводят демонстративно человека с мешком на голове, чтобы запугать остальных местных жителей.

– Ранее в Бердянском райсовете рассказали, что оккупанты стали переодеваться в гражданскую одежду для передвижения по городу, чтобы спрятаться от местных партизан.

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