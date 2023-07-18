Оккупанты изменили тактику террора в Мелитополе: Федоров рассказал, как захватчики запугивают украинцев

Российские военные преступники во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье изменили тактику террора против мирных жителей. Если раньше они приходили с обысками рано утром, то теперь являются по ночам, всех будят и выводят демонстративно человека с мешком на голове, чтобы запугать остальных местных жителей.

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Всего за сутки в плен к оккупантам попадает в среднем 10 украинцев. Об этом в эфире национального телемарафона рассказал законный мэр Мелитополя Иван Федоров (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

По его словам, количество похищений людей в городе в последнее время возросло.

"Враг приходит ночью. Будят всех в многоэтажном доме, чтобы все видели, что происходит, и боялись. Потом выводят демонстративно человека с мешком на голове, сажают в машину и увозят", – рассказал Федоров.

Кроме того, по его словам, иногда горожане едут утром на работу или к друзьям в соседнее село, а обратно уже не возвращаются. На блокпостах людей запросто могут забрать оккупанты и увезти в комендатуру. В среднем, по подсчетам Федорова, в плен попадает до 10 украинцев за сутки.

Напомним, ранее стало известно, что оккупанты во временно оккупированном Мелитополе похитили украинскую журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра. Мужчину планируют "судить", а женщину обвиняют то ли в шпионаже, то ли в терроризме.

Об обоих пока нет никакой информации: ни о местонахождении, ни о том, живы ли они вообще. Коллеги Ирины обратились в международные организации с просьбой посодействовать в ее поисках.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– под Мелитополем два офицера российской армии устроили разборки и перестрелку, во время которой один застрелил другого. Причиной конфликта между оккупантами стало нежелание одного сдаваться в плен;

– оккупанты в оккупированном Мелитопольском районе устроили настоящий террор на дорогах. Уверенные в собственной безнаказанности захватчики нарушают правила дорожного движения и приводят к авариям.

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