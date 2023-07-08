Оккупанты похитили украинскую журналистку и ее мужа и хотят устроить 'суд': коллеги обратились в международные организации

Во временно оккупированном Мелитополе на Запорожье российские захватчики похитили украинскую журналистку Ирину Левченко и ее мужа Александра. Последнего планируют "судить", а женщину обвиняют то ли в шпионаже, то ли терроризме.

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Об обоих пока нет никакой информации: ни о местонахождении, ни о том, живы ли они вообще. Об этом сообщил в Facebook коллега журналистки, главный редактор издания Telegraf UA Ярослав Жаренов.

Он отметил, что похищение произошло еще 6 мая – супруги стали гражданскими заложниками путинского режима. Все это время коллеги пытались разыскать Ирину и ее мужа, однако получали информацию только отрывками.

"По состоянию на сегодняшний день обстоятельства исчезновения неизвестны, но родственники сообщили нам, что замки на дверях квартиры пенсионеров были целыми, а их велосипеды остались на месте. Есть предположение, что Ирину и Александра могли задержать прямо на улице", – говорится в материале.

Отмечается, что сестра Ирины Елена Руденко рассказала, что Александр смог передать записку из неволи, где сообщил, что его обвиняют в "терроризме".

"После вторжения мы договорились, что Ирина уходит на заслуженный отдых и ради безопасности не занимается журналистикой. С тех пор не вышло ни одного ее материала. А писать она умела! Время от времени мы переписывались, чтобы узнать, все ли хорошо (насколько это может быть в оккупации), но проблемы со связью не позволяли делать это чаще", – сообщил Жаренов.

Он обратился к международным организациям с просьбой помочь в поисках коллеги.

"Мы долго пытались сделать это непублично, но пора выносить это на всеобщее обозрение", – пояснил журналист.

Описывая пропавшую коллегу, он отметил, что о таких говорят – "люди старой закалки".

"Она очень напоминает мне мою маму. Положительная, энергичная, никогда не теряла оптимизма", – рассказал главред издания.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что украинцев, которые с помощью волонтеров едут в Россию, чтобы забрать вывезенных туда оккупантами детей, россияне задерживают и допрашивают. Известен случай, когда бабушка похищенного ребенка после 13-часового допроса в ФСБ РФ скончалась;

– по данным Главного следственного управления Национальной полиции Украины, с начала полномасштабного вторжения России по состоянию на 6 июня 2023 года пострадавшими от похищений оккупантов стали почти 8800 гражданских украинцев. Кроме того, 10 200 человек считаются пропавшими без вести;

– в Северодонецке Луганской области российские оккупанты похищают мирных людей. В городе устраивают настоящие облавы. О том, где находятся похищенные, выяснить практически невозможно.

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