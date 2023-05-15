'Вывезли в неизвестном направлении': в Северодонецке 'вагнеровцы' похищают гражданских. Аудиоперехват

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты продолжают совершать зверства против украинцев. Наемники ЧВК "Вагнер" похищают мирных людей.

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Об этом свидетельствует аудиоперехват Главного управления разведки Украины. Женщина в телефонном звонке жалуется, что украли ее близких (чтобы прослушать аудио, доскролльте до конца страницы).

По ее словам, мужчина и женщина поехали домой, остановились по дороге и к ним подъехала машина наемников.

Помимо этого, "вагнеровцы" еще и угнали автомобиль жителей города.

"Я не знаю, где моя Оксана теперь... Паша с чуваком, ну "вагнеровец". сел к Паше в машину и принял его. Оксану увезли в неизвестном направление. Сказали: сейчас заводи машину, а завтра будем разбираться. Как мне сейчас связаться с Оксаной, куда мне стучаться?" – говорит женщина.

Она добавила, что "вагнеровцы" в городе устраивают настоящие облавы. Людей крадут массово. О том, где находятся похищенные, выяснить практически невозможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, во временно захваченных районах юга Украины полицейские-коллаборанты пытаются убежать от контрнаступления ВСУ на территорию России. Назначенные оккупантами "правоохранители" боятся, что их заставят вступить в ряды оккупационной армии РФ.

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