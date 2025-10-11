Оккупанты похвастались дорогим РЭБом и поплатились: его быстро превратили в металлолом. Видео

Российские военные похвастались новым дорогим комплексом радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Однако все это быстро превратилось в провал.

Наши защитники уничтожили технику за считанные минуты. Соответствующие кадры распространяют в соцсетях.

На опубликованном ролике российский военный демонстрирует комплекс РЭБ, комментируя его способность "обезвреживать" дроны и восхваляя оборудование. Однако почти сразу после демонстрации на кадрах виден удар.

Комплекс получил критические повреждения и пришел в негодность. У захватчиков на видео – шок и разочарование; один из комментаторов констатирует, что "дорогого РЭБа больше нет".

Факт потери дорогостоящей техники наглядно демонстрирует проблемы российской армии в войне против Украины. Каждый такой инцидент не только лишает оккупантов технических ресурсов, но и деморализует личный состав.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что накануне в сети появились данные о потерях одной из российских бригад, которая отличилась "мясными штурмами". Это подразделение оккупантов – среди "лидеров" по уровню дезертирства в российской армии.

