Оккупанты покидают Кинбурнскую косу: в 'Атэш' раскрыли, что заставило врага бежать

Российские войска начали покидать позиции на Кинбурнской косе в Николаевской области. Причиной отступления стали серьезные проблемы с логистикой и значительные потери личного состава.

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Ситуация на этом участке фронта свидетельствует об ослаблении возможностей оккупантов удерживать оборону. Об этом сообщает движение "Атеш".

По данным агента движения из штаба группировки войск "Днепр", действия Сил обороны Украины, направленные на перерезание маршрутов снабжения, заставили российские подразделения срочно эвакуироваться с Кинбурнской косы.

В частности, подразделения 337-го полка ВС РФ начали покидать свои позиции из-за полного прекращения снабжения. Доставка боеприпасов, горючего и продовольствия на этот участок была полностью остановлена, что сделало дальнейшее удержание позиций невозможным.

Кроме того, из-за значительных потерь личного состава оккупанты вынуждены отводить войска от береговой линии – с северной и западной частей косы. Огневые группы не справляются с атаками украинских беспилотников, вследствие чего потери продолжают расти.

Ситуацию осложнило и то, что часть военнослужащих ранее была переброшена на Запорожское направление. Подразделения, оставшиеся на Кинбурнской косе, фактически утратили боеспособность, а их доукомплектование не проводилось.

Сейчас командование вынуждено перебрасывать военных между позициями, однако на косе остаются лишь разрозненные остатки подразделений, которые уже не способны полноценно удерживать оборону.

По оценкам источника, логистическая система российских войск на этом направлении фактически потерпела крах, что и стало ключевым фактором их отступления.

Как сообщал OBOZ.UA, Вооруженная агрессия России против Украины нанесла масштабный ущерб экосистеме Черного моря. Отдельные природоохранные зоны, в том числе и Кинбурнская коса, фактически уничтожены, а их восстановление сейчас под вопросом.

А в августе 2025 года наши бойцы установили сине-желтый флаг на Кинбурнской косе, что в 4-7,5 км от Очакова (Николаевская область). Действия наших защитников доказывают, что Украина не прекращает бороться и отвоевывает собственные территории.

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